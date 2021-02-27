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Врачи назвали «суперпродукты» для продления жизни

Виктория Ивашечкина
08:01 27.02.2021
Ранее ученые установили, что замена животных белков на растительные значительно снижает смертность от всех причин.
Врачи назвали «суперпродукты» для продления жизни
© Фото: Ding Lei, XinHua, Globallookpress
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Врачи и телеведущие Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали, что нежареный арахис, семена тыквы и грецкий орех являются «суперпродуктами», которые помогают продлить жизнь. Дело в том, что в их составе содержится много растительных белков.

Специалисты напомнили, что в прошлом году были опубликованы результаты исследования с участием свыше 715 тысяч человек. Тогда ученые пришли к выводу, что замена животных белков на растительные значительно снижает смертность от всех причин.

По словам специалистов, происходит это благодаря тому, что подобные белки защищают клетки от свободных радикалов. Это в свою очередь снижает уровень воспаления и вероятность возникновения онкологических заболеваний.

По словам Малышевой и Продеус, замена мяса на орехи или бобовые культуры, где также достаточно растительных белков, позволит снизить уровень «плохого» холестерина. Его медики считают одним из виновников возникновения атеросклероза.

В арахисе, семенах тыквы и грецком орехе содержание растительного белка на сто граммов наибольшее - 25,8, 24,5 и 24,1 грамма соответственно, как отметили телеведущие.

Чтобы обеспечить себя суточной нормой растительного белка, достаточно съедать примерно 60 граммов вышеназванных продуктов, уточнила Елена Малышева.

Ранее ученые из Национальной медицинской библиотеки США и Национального института здравоохранения рассказали, что чай с лимоном способен продлить жизнь.

Содержанием лимонной кислоты, кальция, магния, витамина С, биофлавоноидов, пектина и лимонена объясняются антибактериальные, противовирусные и иммуностимулирующие свойства цитрусовых.

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