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Эксперты рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников

Анна Касаткина
07:48 27.02.2021
При любых подозрительных звонках лучше не продолжать разговор, а класть трубку, советуют эксперты.
Эксперты рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников
© Фото: Humberto Matheus, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Критическое восприятие информации, а также ее проверка помогут не попасться на уловки телефонных аферистов. О способах распознать мошенников и противостоять им рассказали эксперты в области информационной безопасности.

По словам гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, полезно изучить сценарии, которые используют мошенники. При беседе также важно задавать уточняющие вопросы, например, «Как это произошло?». Любую информацию, которая выглядит неправдоподобной, следует ставить под сомнение, отметил Щельцин.

При любых подозрительных звонках не стоит поддерживать разговор, нужно сразу класть трубку, советует эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. Особенно это касается случаев, когда якобы звонят сотрудники службы безопасности банка с сообщением, что с карты списаны средства - необходимо сразу прекратить беседу и перезвонить в банк, номер которого обычно указывается на карте.

Власов добавил, что в последнее время участились случаи, когда аферисты по телефону предлагают бесплатное медицинское обследование или путевку в санаторий.

«В 90% случаев человека, который прошел бесплатное обследование, долго изматывают, потом просят подписать бумагу о том, что он его прошел, якобы для отчетности, а потом оказывается, что человек вышел с огромным кредитом», - сказал эксперт RT.

Если звонят с предложением пройти курс реабилитации после COVID-19, следует уточнить эту информацию в поликлинике, а если, например, предлагают бесплатно съездить в санаторий, - обратиться в социальную службу района, объяснил Власов.

Кроме того, следует обращать внимание на то, как вы говорите с мошенниками - не следует использовать в разговоре «да» или «нет», лучше обойтись общими словами: такими как «слушаю вас» или «возможно», заключил специалист.

Ранее эксперты рассказали о самых популярных видах мошенничества в Сети.

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