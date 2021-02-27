В стране и мире Две 11-летние девочки пропали на севере Красноярского края Виктория Ивашечкина В поисках детей принимают участие более 50 сотрудников ОВД. © Фото: МВД РФ Читайте нас на: В городе Дудинка Таймырского района Красноярского края сотрудники правоохранительных органов ищут двух пропавших одиннадцатилетних девочек. «На севере Красноярского края сотрудники ОМВД России по Таймырскому району подняты по тревоге на поиски школьниц, накануне не вернувшихся домой», - сказано в сообщении на сайте регионального главка МВД. В полицию города Дудинка обратились родители девочек. Из числа сотрудников были собраны оперативные группы. Отмечается, что всего в поисках детей принимают участие более 50 сотрудников ОВД. Полицейские устанавливают круг общения девочек, опрашивают родных и друзей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика