Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Две 11-летние девочки пропали на севере Красноярского края

Виктория Ивашечкина
07:10 27.02.2021
В поисках детей принимают участие более 50 сотрудников ОВД.
Две 11-летние девочки пропали на севере Красноярского края
© Фото: МВД РФ
Читайте нас на:

В городе Дудинка Таймырского района Красноярского края сотрудники правоохранительных органов ищут двух пропавших одиннадцатилетних девочек.

«На севере Красноярского края сотрудники ОМВД России по Таймырскому району подняты по тревоге на поиски школьниц, накануне не вернувшихся домой», - сказано в сообщении на сайте регионального главка МВД. 

В полицию города Дудинка обратились родители девочек. Из числа сотрудников были собраны оперативные группы. Отмечается, что всего в поисках детей принимают участие более 50 сотрудников ОВД. Полицейские устанавливают круг общения девочек, опрашивают родных и друзей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:17 В стране и мире
В Уругвае заявили о готовности закупать российский «Спутник V»
01:05 В стране и мире
«В течение недель, а не месяцев»: США пообещали новые санкции против России
00:02 Армия
Видео
На страже национальных интересов: в России отмечают День Сил специальных операций
21:30 Армия
Видео
Александр Фомин посетил Пансион воспитанниц Минобороны
02:30 В стране и мире
«Будьте осторожны»: Байден обратился к Ирану с предупреждением
Популярное
Популярное
Названы худшие способы укрепления иммунитета
Медики рассказали, как отличить заболевание почек от обычной боли в спине
Объявлена окончательная причина гибели динозавров
СМИ узнали, как США скрыли от правосудия тысячи бывших сторонников Адольфа Гитлера
Видео
«В тельняшках и в вечерних платьях»: как прошел ежегодный конкурс красоты «Краса ВДВ»
Видео
Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.