Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций. В своей речи глава государства подчеркнул, что благодарен им за безупречную службу, неизменную верность ратному долгу и присяге.

«Создание Сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способах ведения вооруженной борьбы. Вы успешно прошли сложный этап формирования и боевого слаживания, опираясь на уникальную школу отечественного спецназа, на самые современные подходы к стратегии и тактике воинского искусства», - сказал президент.

Сегодня можно с полным основанием утверждать, что у России есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, подчеркнул Путин. Закаленные бойцы готовы действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и ее безопасности.

«Вы не раз доказывали это, когда побеждали не числом, а умением, наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан. Вы всегда в постоянной боевой готовности. Уверен, что достойно решите любую, даже самую сложную боевую задачу», - отметил глава государства.

В России 27 февраля отмечается День Сил специальных операций. Праздник был установлен указом президента России в 2015 году. С началом антитеррористической операции в Сирии именно на военнослужащих ССО были возложены задачи по выявлению наиболее важных объектов международных террористических группировок для их последующего уничтожения российской авиацией.