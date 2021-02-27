Биологи выявили механизм влияния спорта на прочность костей
Американские ученые выяснили, каким образом занятия спортом укрепляют костную ткань и иммунитет.
Специалисты научно-исследовательского института в детском медицинском центре американского штата Юта провели эксперимент с мышами. В клетке ученые установили беговые колеса, и грызуны регулярно получали физическую нагрузку.
Спустя некоторое время специалисты отметили, что в результате тренировок мышцы животных стали крепче. Исследование показало увеличение вокруг артериолярных кровеносных сосудов костного мозга остеолектин-положительных клеток, принимающих участие в синтезе стволовых клеток, передает издание Nature.
По словам ученых, остеолектин-положительные клетки являются быстро делящимися, недолговечными, а также их число увеличивается после перелома.
Регенерация клеток в костном мозге происходит за счет механической стимуляции, как удалось выяснить специалистам. Так, при физической нагрузке и регулярных тренировках импульс передается по артериолярным сосудам в костный мозг. Именно это и приводит к обновлению костеобразующей клетки. В итоге, как отмечают американские специалисты, укрепляются иммунитет и костная ткань.