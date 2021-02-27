В стране и мире Биологи выявили механизм влияния спорта на прочность костей Виктория Ивашечкина Американские специалисты, в частности, сделали вывод, что регенерация клеток в костном мозге происходит за счет механической стимуляции. © Фото: Rene Traut, imago-images.de, Globallookpress Читайте нас на: Американские ученые выяснили, каким образом занятия спортом укрепляют костную ткань и иммунитет. Специалисты научно-исследовательского института в детском медицинском центре американского штата Юта провели эксперимент с мышами. В клетке ученые установили беговые колеса, и грызуны регулярно получали физическую нагрузку. Спустя некоторое время специалисты отметили, что в результате тренировок мышцы животных стали крепче. Исследование показало увеличение вокруг артериолярных кровеносных сосудов костного мозга остеолектин-положительных клеток, принимающих участие в синтезе стволовых клеток, передает издание Nature. По словам ученых, остеолектин-положительные клетки являются быстро делящимися, недолговечными, а также их число увеличивается после перелома. Регенерация клеток в костном мозге происходит за счет механической стимуляции, как удалось выяснить специалистам. Так, при физической нагрузке и регулярных тренировках импульс передается по артериолярным сосудам в костный мозг. Именно это и приводит к обновлению костеобразующей клетки. В итоге, как отмечают американские специалисты, укрепляются иммунитет и костная ткань. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика