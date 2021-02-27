Врач раскрыл причины ночных кошмаров

Отдельные заболевания, переедание и стресс могут спровоцировать ночные кошмары. О причинах плохих сновидений рассказал врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев.

Наиболее распространенной причиной, отметил он, является прием пищи перед ночным отдыхом. Специалист подчеркнул, что пищеварительная система не должна переваривать пищу, когда человек спит.

«Это стимулирует импульсы, поступающие в кору головного мозга, что в целом повышает его активность. Это и может спровоцировать появление кошмаров», - сказал Лунев в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, последний прием пищи должен быть за два-три часа до сна, особенно если это тяжелая еда.

Иногда страшные сны вызывают болезни - такие как язва желудка, уточнил доктор. Воспаление и болевой синдром приводят к повышенному стрессу и чувству дискомфорта, которое может обостряться ночью. Кроме того, врач упомянул синдром беспокойных ног, связанный с болезненными ощущениями в нижних конечностях, при котором следует обращаться к неврологу.

Стресс, прием антидепрессантов и средств от артериальной гипертензии, храп также часто становятся причинами ночных кошмаров, добавил Лунев.

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