Названы регионы РФ с аномально теплым началом весны

В Северо-Западном федеральном округе, на западе Центрального округа, а также в Новосибирске и Тюмени ожидается аномально теплое начало весны. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Предполагается, что температура в указанных регионах поднимется на 7-8 градусов выше климатической нормы.

«Очень теплая погода в Северо-Западном федеральном округе и на самом западе Центрального округа. Санкт-Петербург, Мурманск, Псков, Новгород, особенно Калининград», - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ученый отметил, что самая холодная температура в начале весны будет наблюдаться в центре Красноярского края. Там будет -44-47 градусов, в Красноярске -28-32 градуса. В Иркутской области -32-35, на юге Якутии -36, на севере Якутии - 44-46 градусов.