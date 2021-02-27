В Роспотребнадзоре заявили, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием

В течение ближайших года-двух коронавирусная инфекция может стать сезонной. Такое мнение высказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, черты сезонной инфекции у COVID-19 проявляются уже сейчас, о чем может свидетельствовать существенный подъем заболеваемости осенью 2020 года.

Пшеничная отметила, что осенью и весной наблюдается подъем заболеваемости сезонными респираторными инфекциями.

«Поэтому теоретически подъемы заболеваемости COVID-19 также могут наблюдаться в эти времена года», - приводит ТАСС слова эпидемиолога.

Она отметила, что при высокой влажности и температуре, которые характерны для этих времен года, коронавирус распространяется гораздо легче.

Ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса может завершиться в начале 2022 года. По словам главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, худший сценарий уже позади, поскольку сейчас ученые знают о вирусе гораздо больше, чем в 2020 году.