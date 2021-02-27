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Терапевт назвала полезные и опасные для здоровья фрукты

Тамара Астапенкова
05:34 27.02.2021
По словам Риммы Мойсенко, в первую очередь нужно отказаться от перезревших и мягких фруктов.
Терапевт назвала полезные и опасные для здоровья фрукты
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Globallookpress
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При определенных условиях фрукты могут навредить организму. Какие плоды можно есть, а от каких лучше отказаться рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко.

Она пояснила, что во фруктах содержится фруктоза, моносахарид, который в два раза слаще глюкозы. Чрезмерное употребление фруктозы может привести к повышению уровня холестерина в крови, образованию токсичного висцерального жира нарушению обмена веществ и появлению сахарного диабета. По мнению диетолога от слишком сладких плодов лучше отказаться.

«В первую очередь мы должны отказаться от перезревших и мягких фруктов: они содержат наибольшее количество фруктозы», - пояснила Мойсенко.

Она уточнила, что есть лучше плоды, которые имеют жесткую форму и содержат наименьшее количество соков. По словам врача, можно позволить себе пару яблок в неделю и жесткую груш, а также небольшое количество фиников.

Терапевт пояснила, что фрукты могут вызывать повышенное брожение в организме. Именно из-за этого не нужно есть в большом количестве ягоды, прежде всего крыжовник, черную смородину и виноград. Она посоветовала заменять черную смородину на красную.

Также фрукты могут вызвать аллергические реакции, уточнила Римма Мойсенко. Она посоветовала не увлекаться киви, ананасами, бананами, манго и другими экзотическими плодами.

По мнению врача, человеку с проблемами желудочно-кишечного тракта, лучше совсем отказаться от употребления ягод и фруктов. Она добавила, что в первую очередь таким людям не подходят цитрусовые, за исключением лимона и лайма.

«Самый полезный фрукт – это лимон: в нем шестикомпонентная система витамина С, которая имеет в своем составе огромное количество биофлавоноидов и пектины», - пояснила диетолог.

Она уточнила, что лимон можно назвать лучшим средством для поднятия кислотности соляной кислоты, которая необходима для лучшего переваривания животных белков. Мойсенко уточнила, что относиться к лимонам с осторожностью стоит людям, склонным к язвенной болезни и гастриту с повышенной кислотностью.

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