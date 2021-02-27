В Уругвае заявили о готовности закупать российский «Спутник V»

Уругвай готов закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и ждет от России нормативные документы. Об этом сообщил министр здравоохранения Уругвая Даниэль Салинас.

По его словам, Уругвай стремится к тому, чтобы российский «Спутник V» был в портфеле вакцин из-за его хороших качеств.

«Мы ждем нормативные документы», - приводит РИА Новости слова главы Минздрава Уругвая.

По словам Даниэля Салинаса, Уругвай заинтересован в том, чтобы иметь возможность производить российскую вакцину.

Ранее Минздрав Вьетнама одобрил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в центре имени Гамалеи при участии Минобороны. В общей сложности российскую вакцину уже одобрили порядка 40 стран. «Спутник V» вошел в тройку самых популярных вакцин против коронавируса в мире.