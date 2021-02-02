Названы слабые места коронавируса

Ученые Институтов Общества Макса Планка в Германии раскрыли структуру различных компонентов COVID-19, что помогло идентифицировать слабые места патогена, а также перспективные препараты для лечения.

Специалисты детально изучили S-белок, участвующий в связывании COVID-19 с рецептором человеческих клеток ACE2, позволяя патогену сливаться с клеточной мембранной и высвободить свой генетический материал внутрь. Поскольку белок находится на поверхности оболочки вируса, это делает его удобной мишенью для медицинских препаратов и вакцин.

С помощью исследования удалось обнаружить, что «ножка», с помощью которой S-белок закрепляется на поверхности оболочки вируса, достаточно гибкая. Эта подвижность молекулы, скорее всего, необходима, чтобы эффективно связываться с рецептором. Антитела могут распознавать верхнюю часть белка, однако другие части защищены от иммунной системы сахарными остатками. Об этом сообщается в статье журнала Nature Communications.

Другая же группа исследователей акцентировала свое внимание на механизме репликации вируса в зараженной клетке, что обеспечивается ферментом РНК-полимеразой. Известно, что противовирусный препарат ремдесивир способен заблокировать активность фермента, однако, как продемонстрировали ученые в новом исследовании, в случае с новой коронавирусной инфекцией, это действие непродолжительно. Так, ремдесивир замедляет репликацию вируса, но все же не останавливает его полностью.

В настоящий момент ученые намерены выяснить, как остальные известные препараты взаимодействуют с РНК коронавируса, чтобы определить наиболее перспективные и эффективные из них.