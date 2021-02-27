Сомнолог объяснила связь между лечением храпа и похудением

Исследования последних лет показывают, что человеку, страдающему синдром обструктивного апноэ похудеть намного сложнее. Об этом рассказала телеканалу «Звезда» невролог, сомнолог, директор сомнологической службы Елена Царева.

По ее словам, это можно объяснить тем, что апное нарушает сон, а из-за периодических остановок дыхания в организме возникает низкий уровень кислорода.

«Эти два фактора мешают выработке гормонов, которые отвечают за похудение. Их пик достигается именно ночью, в глубоком сне. Это соматотропный гормон и гормон, контролирующий углеводный обмен», - пояснила врач.

Она уточнила, что если человек плохо спит и у него возникают проблемы с дыханием, то ему действительно сложнее похудеть. Некоторые люди на этом фоне даже набирают вес.

«Но избавившись от нарушений сна и дыхания во сне, сразу похудеть не получится», - сказала Царева.

Она пояснила, что несмотря на то, что это вещи взаимосвязанные, избавление от апное не является лечением ожирения.