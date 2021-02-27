Байден предупредил об угрозе роста заболеваемости COVID-19 из-за новых штаммов

Заболеваемость коронавирусом в США может возрасти. Об этом предупредил Джо Байден. По словам президента, число зараженных может увеличиться из-за появления новых штаммов COVID-19.

«Я хочу быть честным. Число случаев может вернуться по мере появления новых штаммов. Сейчас не время расслабляться», - сказал Байден.

Американский лидер призвал граждан активнее прививаться. По его словам, чем больше людей вакцинируется, тем быстрее будет побеждена пандемия.

Кроме того, Байден сообщил, что в Штатах одобрена уже третья вакцина от коронавируса.

Ранее президент США на год продлил в стране введенный его предшественником режим чрезвычайной ситуации.