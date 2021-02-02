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Мощнейшая снежная буря парализовала Нью-Йорк

Валентина Пескова
07:31 02.02.2021
В связи со сложными погодными условиями мэр города Билл де Блазио был вынужден ввести в мегаполисе чрезвычайное положение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: John Lamparski, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Нью-Йорке закрывают школы и просят жителей не покидать свои дома. На Восточное побережье США обрушилась снежная буря, поэтому мэр города Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение в мегаполисе, где рекордный снегопад парализовал практически всю транспортную систему.

Кадры из сегодняшнего Нью-Йорка привычны скорее для россиян, и слишком необычны для жителей знаменитого американского города небоскребов. Даже президента США Джо Байдена снежный шторм вынудил отложить на неопределенный срок запланированный им ранее визит в Госдепартамент.

Как рассказала «Звезде» жительница Нью-Йорка Карина Уолкотт, снегопад начался накануне ночью.

«Все школы закрыты как минимум на два дня. При этом мы не видим очень много снегоуборочной техники. Все дороги по большому счету закрыты. Жителям рекомендовано никуда не выезжать, но пару автомобилей на дорогах заметить все равно можно», - рассказала женщина.

Синоптики в США предупреждают: за два дня - примерно столько над городом продержится циклон - высота снежного покрова достигнет полуметра. Это рекордный показатель за последние пять лет. Высок риск падения деревьев, обрыва проводов и отключения электроэнергии.

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