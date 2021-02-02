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Минтранс смягчит требования к фотосъемке автомобилей в ходе ТО

Валентина Пескова
07:04 02.02.2021
Изменения в ранее утвержденные правила решено внести, поскольку для их соблюдения потребуются денежные средства на радикальное переоборудование помещений.
Минтранс смягчит требования к фотосъемке автомобилей в ходе ТО
© Фото: Наталья Селиверстова РИА Новости
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Минтранс РФ пересмотрит требование сопровождать фотосъемку автомобиля в ходе техосмотра показаниями системы ГЛОНАСС с погрешностью определения не более 15 метров по координатным осям.

В пресс-службе ведомства уточнили, что из-за плотной застройки вокруг пунктов техосмотра (ТО), что встречается довольно  часто, происходит экранирование спутникового сигнала, из-за чего погрешность может увеличиваться. Поскольку для соблюдения этих правил нужны вложения в переоборудование помещений, было принято решение внести изменения в требования к «производственно-технической базе» пунктов ТО.

Единая автоматизированная информационная система техосмотра ЕАИСТО выявила, что показатель погрешности определения может составлять более 15 метров, сообщает «Коммерсант».

Изменения в правила прохождения ТО начнутся с 1 марта. Согласно новым правилам, автомобилисты не смогут купить, а мошенники - продать диагностическую карту без предъявления транспортного средства на проверку в уполномоченную организацию. Оформлять диагностические карты будут в электронном виде с обязательным фотографированием автомобиля до и после ТО.

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