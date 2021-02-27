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Эксперт объяснила, как выбрать безопасный для детей магнитный конструктор

Тамара Астапенкова
02:09 27.02.2021
По словам Антонины Цицулиной, производитель отвечает за изготовление и назначение игрушки, а за ее применение отвечает уже родитель.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Почему в России не запрещают к продаже магнитные конструкторы, которые врачи считают очень опасными для детей, и как выбрать безопасную для ребенка игрушку, рассказала телеканалу «Звезда» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

По ее словам, несколько лет назад, когда в России только появились магнитные конструкторы, было много случаев травмирования детей, поэтому были введены ограничения к таким продуктам.

«Сегодня добросовестные участники рынка не поставят на таком конструкторе “3+”, “5+” и даже “8+”. В основном - это 10-14 лет. Если на такой игрушке написано “3+”, то я рекомендовала бы посмотреть сертификат. Потому что сертифицировать и подтвердить безопасность такой игрушки в РФ невозможно. Я считаю, что это незаконный оборот и такую продукцию контролирующие органы должны убирать с рынка», - пояснила эксперт.

Ранее стало известно, что в Воронеже девятилетняя девочка едва не погибла, проглотив магнитные шарики. Хирургам удалось вовремя провести сложнейшую операцию. По словам врачей, подобных случаев в стране в последнее время становится все больше.

Антонина Цицулина отметила, что производитель отвечает за изготовление и назначение игрушки, а за ее применение отвечает уже родитель. По ее мнению, в руки маленького ребенка может попасть не только игрушка, не подходящая ему по возрасту, но и какой-то взрослый предмет.

«Конструкторы с магнитами, новыми технологиями, новыми материалами должны быть. Но они должны быть разумны и безопасны», - считает эксперт.

Она добавила, что такие конструкторы должны использоваться под чутким контролем взрослых.

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