В стране и мире Опубликовано видео перестрелки с полицейскими в Дагестане Тамара Астапенкова По данным правоохранителей, ранен один полицейский и один из нападавших. © Видео: mvd.dagestan, instagram © Фото: МВД Дагестан Читайте нас на: МВД Дагестана обнародовало видео перестрелки, которое произошло около восьми часов вечера 27 февраля в Махачкале. «В ходе несения службы на маршруте патрулирования сотрудники ППСП попытались остановить двух молодых людей для проверки документов, но они оказали сопротивление сотрудникам полиции», - говорится в сообщении. По данным правоохранителей, ранен один полицейский и один из нападавших. «Один из подозреваемых достал оружие и выстрелил в полицейского, ранив его в плечо. Ответным огнем нападавший был ранен», - говорится в сообщении. Оба пострадавших госпитализированы. Погибших в результате инцидента нет. Уточняется, что установлена личность второго нападавшего - это 25-летний житель поселка Семендер, который пытался бежать, но был задержан. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика