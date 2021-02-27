Опубликовано видео перестрелки с полицейскими в Дагестане
МВД Дагестана обнародовало видео перестрелки, которое произошло около восьми часов вечера 27 февраля в Махачкале.
«В ходе несения службы на маршруте патрулирования сотрудники ППСП попытались остановить двух молодых людей для проверки документов, но они оказали сопротивление сотрудникам полиции», - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, ранен один полицейский и один из нападавших.
«Один из подозреваемых достал оружие и выстрелил в полицейского, ранив его в плечо. Ответным огнем нападавший был ранен», - говорится в сообщении.
Оба пострадавших госпитализированы. Погибших в результате инцидента нет. Уточняется, что установлена личность второго нападавшего - это 25-летний житель поселка Семендер, который пытался бежать, но был задержан.