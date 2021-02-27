Диетолог назвала самые вредные для завтрака продукты

Быстрорастворимые каши, хлопья и тосты с джемом не стоит регулярно есть на завтрак, поскольку эти продукты могут нанести ощутимый вред организму, а также вызвать чувство сонливости. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она объяснила, что у каш быстрого приготовления, хлопьев и тостов высокий гликемический индекс.

«Чревато тем, что мы быстро захотим есть, а в первые рабочие часы мы будем страдать и засыпать, испытывая чувство голода», - рассказала врач.

Она добавила, что на завтрак лучше выбирать хлопья из цельного зерна. Также с осторожностью нужно относиться к свежевыжатым сокам, особенно из цитрусовых. В таких фрешах высокое содержание органических кислот, которые могут навредить зубной эмали и слизистой желудка.

«Если мы выпиваем сок на голодный желудок, он содержит достаточно большое количество сахара, в зависимости от того фрукта, из которого он выжимался», - приводит радиостанция «Говорит Москва» слова Соломатиной.

Диетолог уточнила, что в сладких фруктах много сахара, из-за которого быстро повышается уровень глюкозы в крови, начинается выделение инсулина. Если же фрукты не сладкие, то они, как правило кислые, с высоких содержанием органических кислот.

Ранее врач заявил, что бутерброды на белом хлебе и кофе – худшие продукты для употребления на завтрак. По словам диетолога, после ночи организм вместо витаминов и полезных микроэлементов получит необходимость переварить тяжелую пищу в виде бутерброда с колбасой и выводить вредные вещества, что негативно отразится на самочувствии в течение дня.