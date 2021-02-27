Болгария отказалась участвовать в маневрах НАТО в Черном море

Болгария не будет участвовать в маневрах НАТО Poseidon 21. Об этом заявил начальник штаба румынских ВМС Михай Панаит. Причиной отказала стал коронавирус.

«У болгарского партнера на этот раз проблема с пандемией COVID-19, и из-за этого он отказался участвовать в этом многонациональном учении», - объяснил Панаит.

Случаи заражения были выявлены на двух кораблях ВМС Болгарии. Как рассказал ТАСС вице-премьер, министр обороны и безопасности Болгарии Красимир Каракачанов, заболели пять членов экипажа. По его словам, румынские коллеги получили информацию об этом еще неделю назад.

Официальная церемония открытия Poseidon 21 состоялась в румынском порту Констанца. В самом мероприятии изначально должны были участвовать семь членов НАТО: Болгария, Греция, Испания, Румыния, США, Турция, Франция. Учения пройдут с 27 февраля по 6 марта. В них будут задействованы более 700 военных, 13 кораблей и 9 самолетов. Цель маневров - отработать действия членов НАТО для быстрого вооруженного реагирования.