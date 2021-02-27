«Будьте осторожны»: Байден обратился к Ирану с предупреждением

После удара США по Сирии Джо Байден обратился к Ирану с предупреждением.

«Будьте осторожны», - сказал американский лидер.

Отвечая на вопрос журналистов, какой сигнал он хотел послать Тегерану бомбардировкой в САР, Байден заявил: «Вы не сможете действовать безнаказанно».

Накануне Пентагон подтвердил информацию о том, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе. По данным министерства обороны, они использовались поддерживаемыми Ираном военизированными группировками.

В Пентагоне уточнили, что было уничтожено несколько объектов инфраструктуры шиитских группировок. В США объяснили, что этот удар стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.