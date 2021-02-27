«Будьте осторожны»: Байден обратился к Ирану с предупреждением
Отвечая на вопрос журналистов, какой сигнал он хотел послать Тегерану бомбардировкой в САР, президент США заявил: «Вы не сможете действовать безнаказанно».
© Фото: Jim Loscalzo, CnpKeystone Press Agency, Globallookpress
После удара США по Сирии Джо Байден обратился к Ирану с предупреждением.
«Будьте осторожны», - сказал американский лидер.
Отвечая на вопрос журналистов, какой сигнал он хотел послать Тегерану бомбардировкой в САР, Байден заявил: «Вы не сможете действовать безнаказанно».
Накануне Пентагон подтвердил информацию о том, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе. По данным министерства обороны, они использовались поддерживаемыми Ираном военизированными группировками.
В Пентагоне уточнили, что было уничтожено несколько объектов инфраструктуры шиитских группировок. В США объяснили, что этот удар стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.