США рассчитывают на продолжение переговоров с Россией по ДНСВ

США рассчитывают на скорое продолжение переговоров с Россией по контролю над вооружениями, поскольку остается не так много времени до истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), продленному на пять лет. Об этом заявила первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Леонор Томеро.

«У нас есть только пять лет, а нужно еще время для того, чтобы Сенат дал свое ободрение и согласие на ратификацию. Так что у нас не так много времени», - приводит ТАСС слова Леонор Томеро.

Она высказала надежду, что дискуссии по контролю над вооружениями с Россией будут продолжаться в течение нескольких следующих лет.

Напомним, что 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Соглашение вступило в силу 3 февраля, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.