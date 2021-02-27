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СМИ: США и Канада модернизируют спутники для борьбы с Россией в Арктике

Роман Захаров
22:50 27.02.2021
По мнению экспертов, модернизация может обойтись двум государствам приблизительно в 15 миллиардов долларов.
СМИ: США и Канада модернизируют спутники для борьбы с Россией в Арктике
© Фото: G&M Therin-Weise, imagebroker, Globallookpress
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США и Канада планируют модернизировать сеть оборонных спутников и систему наблюдения в Арктике для противодействия военному присутствию РФ и Китая в регионе. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

Один из собеседников издания рассказал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден попросил канадского премьера Джастина Трюдо увеличить расходы Канады на оборонную сферу, в том числе и на усовершенствование NORAD. В материале отмечается, что во время холодной войны это командование играло важную роль в стратегии сдерживания Советского Союза. Система NORAD включает в себя спутники, наземную радиолокационную станцию и авиационные абазы - в основном на Аляске и в канадской Арктике.

С годами система наблюдения устарела. Как объяснил WSJ бывший политический советник при командовании NORAD от Канады Майкл Доусон, современные российские и китайские ракеты могут лететь со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука и на большие расстояния, в отличие от предыдущих моделей. Поэтому арктическая система может их не отследить.

Специалисты Университета Манитобы, в свою очередь, считают, что модернизации может обойтись двум государствам приблизительно в 15 миллиардов долларов, шесть из которых заплатит Канада.

Ранее Джо Байден после онлайн-встречи с Джастином Трюдо сообщил, что Соединенные Штаты и Канада договорились о модернизации воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

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