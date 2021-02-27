Неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Махачкале

Сотрудник полиции пострадал в результате перестрелки с неизвестными в Махачкале. Полицейский получил ранение в плечо и был госпитализирован. Об инциденте сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

«Да, сотрудник полиции получил ранение в результате стрельбы неизвестных. Он сейчас в больнице» - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Все произошло во время проверки документов, пояснили в пресс-службе. Один из двух остановленных мужчин открыл стрельбу из пневматического пистолета. В ответ полицейские применили табельное оружие. Стрелявший госпитализирован в тяжелом состоянии. Его друг задержан. Мотивы стрелка неизвестны, других подробностей произошедшего не сообщается.