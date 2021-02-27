Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Национальный герой: в Британии простились с ветераном, собравшим 33 миллиона фунтов для медиков

Роман Захаров
22:01 27.02.2021
В траурном мероприятии, помимо родственников, приняли участие военные йоркширского полка, которые произвели залпы в честь Томаса Мурома.
Национальный герой: в Британии простились с ветераном, собравшим 33 миллиона фунтов для медиков
© Фото: XinHua, globallookpress
Читайте нас на:

В Великобритании простились с ветераном Второй мировой войны сэром Томасом Муром, который во время первого локдауна собрал 32,8 миллиона фунтов стерлингов для Национальной службы здравоохранения. Траурная церемония прошла в Бедфорде, передает BBC.  

Ветеран скончался от вызванных коронавирусом осложнений в начале февраля, но в связи с британскими традициями погребения, требующими длительной подготовительной процедуры, кремация и прощание прошли лишь в субботу, 27 февраля.

В траурном мероприятии, помимо родственников, приняли участие военные йоркширского полка. Почетный караул произвел три залпа в честь ветерана. Также над местом прощания пролетел самолет времен Второй мировой, а перед этим в память о Муре 100 раз пробили колокола местной церкви.

Ветеран стал национальным героем и получил мировую известность после того, как в прошлом году в возрасте 99 лет во время первого локдауна обошел свой сад 100 раз, чтобы собрать средства для поддержки медиков, борющихся с пандемией COVID-19. Изначально он планировал собрать одну тысячу фунтов, но его инициатива получила массовую поддержку со стороны жителей Британии, благодаря чему были собраны десятки миллионов фунтов.

Позже королева Великобритании Елизавета Вторая посвятила Томаса Мура в рыцари.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:24 Спорт
Видео
«Победа для всей страны»: призер Кубка мира прокомментировал триумф Большунова на Чемпионате мира
20:02 Армия
Видео
Более 10 тысяч человек получили вакцину «Спутник-V» в военных госпиталях в Поволжье
19:38 В стране и мире
«Роскосмос» опубликовал снимки гигантских смерчей на поверхности Марса
15:32 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места взрыва в украинских Черновцах
13:46 В стране и мире
Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Популярное
Популярное
Видео
От Антарктики откололась гигантская часть шельфового ледника
СМИ: после избиения музыканта «Машины времени» возбудили два уголовных дела
Эксперт назвал слова, которые нельзя говорить телефонным мошенникам
Названы худшие способы укрепления иммунитета
Объявлена окончательная причина гибели динозавров
Видео
«В тельняшках и в вечерних платьях»: как прошел ежегодный конкурс красоты «Краса ВДВ»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.