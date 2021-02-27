Национальный герой: в Британии простились с ветераном, собравшим 33 миллиона фунтов для медиков

В Великобритании простились с ветераном Второй мировой войны сэром Томасом Муром, который во время первого локдауна собрал 32,8 миллиона фунтов стерлингов для Национальной службы здравоохранения. Траурная церемония прошла в Бедфорде, передает BBC.

Ветеран скончался от вызванных коронавирусом осложнений в начале февраля, но в связи с британскими традициями погребения, требующими длительной подготовительной процедуры, кремация и прощание прошли лишь в субботу, 27 февраля.

В траурном мероприятии, помимо родственников, приняли участие военные йоркширского полка. Почетный караул произвел три залпа в честь ветерана. Также над местом прощания пролетел самолет времен Второй мировой, а перед этим в память о Муре 100 раз пробили колокола местной церкви.

Ветеран стал национальным героем и получил мировую известность после того, как в прошлом году в возрасте 99 лет во время первого локдауна обошел свой сад 100 раз, чтобы собрать средства для поддержки медиков, борющихся с пандемией COVID-19. Изначально он планировал собрать одну тысячу фунтов, но его инициатива получила массовую поддержку со стороны жителей Британии, благодаря чему были собраны десятки миллионов фунтов.

Позже королева Великобритании Елизавета Вторая посвятила Томаса Мура в рыцари.