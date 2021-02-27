СМИ: в США испытали «умную» систему боевого управления «Золотая Орда»

Пентагон провел испытания новейшей системы боевого управления, под названием «Золотая Орда». Она была специально разработана под эгидой национальных ВВС и призвана преодолевать ПВО вероятного противника.

Суть системы в том, что высокоточные боеприпасы, сбрасываемые с самолетов, могут обмениваться данными между собой, организовываться в «стаю» и самостоятельно перенацеливаться в полете, пишет издание FlightGlobal.

Пока система управления проходит испытания. Разработчики ее не определились, будет ли эта технология интегрирована в новое оружие или останется актуальной для ограниченного числа уже существующих боеприпасов.