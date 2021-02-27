Кипр останется недоступным для туристов из РФ

Республика Кипр отказалась открыть свои двери для российских туристов с 1 марта из-за эпидемиологической обстановки в стране. Об этом говорится в сообщении местного министерства здравоохранения.

Стоит отметить, что в первый день весны аэропорты в республике официально откроются для международного туризма, однако Россия находится в «серой» группе государств: на остров смогут попасть только отдельные категории граждан из стран данного списка.

Помимо РФ в этом перечне оказались Британия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Белоруссия и Руанда.

При этом пересматриваться и обновляться данный список будет еженедельно.