«Неизмеримая ценность»: премьер Черногории поблагодарил РФ за «Спутник V»

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич выразил благодарность России за «Спутник V». Он заявил, что поставки вакцины дают надежду всем гражданам. Об этом сообщили в кабмине Черногории.

«Премьер Кривокапич подчеркнул, что процесс вакцинации очень важен для Черногории как туристического направления и что "Спутник V" прибывает своевременно, чтобы летний туристический сезон туристические работники встретили более подготовленными, чем в прошлом году», - говорится в заявлении правительства.

Кроме того, Кривокапич сообщил, что прибытие «Спутника V» имеет «неизмеримую ценность». Он считает, что Россия в очередной раз поступила в духе многовековых дружеских отношений.

Вакцинация от коронавируса в Черногории «Спутником V» началась еще 20 февраля. Две тысячи доз российского препарата соседям передала сербский премьер Ана Брнабич. Позднее черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины из России.