Стало известно о состоянии госпитализированной с COVID-19 Лядовой

У народной артистки РСФСР, композитора, пианистки и певицы Людмилы Лядовой высокая температура, она находится в московской больнице. Об этом «Звезде» сообщила бывшая помощница Людмилы Алексеевны.

О ее госпитализации с COVID-19 пришло сегодня вечером. Отмечается, что легкие 95-летней артистки поражены на 75 процентов.

Людмила Лядова - лауреат международных фестивалей и конкурсов. Самые ее популярные песни - «Старый марш», «Чудо-песенка», «Барабан» и «Ай-люли».