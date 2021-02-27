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Стало известно о состоянии госпитализированной с COVID-19 Лядовой

Ян Брацкий
20:52 27.02.2021
У артистки, которая находится в одной из столичных клиник, высокая температура.
Стало известно о состоянии госпитализированной с COVID-19 Лядовой
© Фото: Сергей Алиханов, youtube
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У народной артистки РСФСР, композитора, пианистки и певицы Людмилы Лядовой высокая температура, она находится в московской больнице. Об этом «Звезде» сообщила бывшая помощница Людмилы Алексеевны.

О ее госпитализации с COVID-19 пришло сегодня вечером. Отмечается, что легкие 95-летней артистки поражены на 75 процентов.

Людмила Лядова - лауреат международных фестивалей и конкурсов. Самые ее популярные песни - «Старый марш», «Чудо-песенка», «Барабан» и «Ай-люли».

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