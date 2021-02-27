МИД Сирии потребовал в ООН защиты от ударов армии США

Сирия потребовала от Совета Безопасности ООН принять меры для предотвращения нападений США на свои земли. Соответствующее заявление распространило внешнеполитическое ведомство арабской республики. Официальный Дамаск направил письмо на имя генерального секретаря организации.

В комментариях к нему дипломаты указали, что совершенный накануне налет американских ВВС в провинции Дейр-эз-Зор является очередным фактом неприкрытой агрессии под надуманным предлогом.

«Министерство вновь призвало Совет Безопасности взять на себя ответственность за поддержание мира и безопасности и незамедлительно принять меры, чтобы помешать его постоянному члену (США) продолжать свою агрессию и преступления против суверенного государства», - цитирует агентство SANA заявлении сирийского МИД.

Американские ВВС нанесли удар в ночь на пятницу, 26 февраля. Позже в Пентагоне сообщили, что распоряжение об этом отдал лично президент США Джо Байден. Под огонь американских военных попала инфраструктура проиранских групп в САР.

Очередной виток эскалации в Сирии осудили и в Москве. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Вашингтон к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. По ее словам, Россия подтверждает неприятие любых попыток превратить сирийскую территорию в арену для сведения геополитических счетов.