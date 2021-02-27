«Роскосмос» опубликовал снимки гигантских смерчей на поверхности Марса

«Роскосмос» опубликовал две фотографии, сделанных аппаратом Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016 с разницей в 45 секунд два года назад. На снимках запечатлены гигантские пылевые смерчи, бушующие на поверхности Марса.

«Яркие пятна двигаются по дну 70-километрового кратера в южном полушарии Марса, оставляя после себя темную полосу. Также видны движущиеся тени двух пылевых столбов. Вихрь в левой части кадра движется со скоростью около 4 метров в секунду, правый вихрь - со скоростью 8 метров в секунду», - комментирует ведомство сделанные снимки.

По информации ученых, пылевые вихри на Красной планете формируются примерно так же, как и на Земле. Однако марсианские смерчи намного крупнее своих земных «собратьев»: порой они достигают восьми километров в высоту и составляют после себя следы шириной от десятков до сотен километров.

© Роскосмос

Специалисты изучают смерчи на Марсе в том числе для того, чтобы понять, как они могли влиять на климат планеты с течением времени.

Ранее Trace Gas Orbiter снял место посадки американского ровера Perseverance у кратера Езеро на Красной планете. Снимки были опубликованы на сайте Европейского космического агентства.