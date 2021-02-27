Врачи объяснили преимущества растительного белка над животным

Обогащенные растительным белком продукты могут существенно пролить и улучшить жизнь. В этом уверены врачи и телеведущие Елена Малышева и Андрей Продеус. Они призвали россиян, которые следят за своим здоровьем, заменить в рационе животный белок растительным.

Помимо прочего, это позволит существенно снизить риски развития онкологических заболеваний, инфарктов и инсультов, считают медики. К числу «суперпродуктов» ведущие отнесли нежареный арахис, грецкий орех и семена тыквы.

«Арахис - это 25,8 грамма белка в среднем на 100 граммов, семена тыквы - 24,5, грецкий орех - 24,1», - подчеркнул Продеус в эфире «Первого канала».

Также высоким содержанием растительного белка отличаются горох и фасоль. Потребление в пищу этих продуктов существенно улучшает самочувствие, отметил Продеус.