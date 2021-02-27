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Россиянам рассказали, как сэкономить на обслуживании автомобиля

Роман Захаров
18:53 27.02.2021
Специалисты назвали несколько способов, которые помогут уменьшить траты на обслуживание машины.
Россиянам рассказали, как сэкономить на обслуживании автомобиля
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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В среднем за год каждый российский автовладаелец тратит на обслуживание своей машины около 108 тысяч рублей. Большая часть от этой суммы - 57 тысяч - приходится на бензин. Еще 15 тысяч рублей уходит на обслуживание у официального дилера, полис ОСАГО для водителя с минимальным стажем обходится в 9,3 тысячи рублей ежегодно. Затраты на расходники составляют примерно 23 тысячи рублей. Транспортный же налог - зависит от региона.

Однако ряд автомобильных экспертов считает, что существует масса способов сделать обслуживание машины значительно дешевле. О том, что это за способы, в своем материале подробно рассказали «Известия».

Некоторые опрошенные изданием специалисты считают, что экономить, в первую очередь, нужно на топливе. Например, можно присмотреться к дизельному автомобилю, так как он экономичнее бензинового, а литр солярки чуть дешевле литра АИ-95. Кроме того, экономию даст и механическая коробка передач, которая все еще превосходит по этому показателю многие «автоматы».

В качестве варианта предлагается и переход на газовое топливо. При этом авторы материала отмечают, что в этом случае нужно быть готовым, что в машине придется возить громоздкое и небезопасное оборудование.

«Куб метана стоит примерно 19 рублей. Куб метана эквивалентен литру бензина. Такое оборудование окупается примерно за год с небольшим», - объяснил независимый эксперт по авторынку Сергей Бургазлиев.

Специалисты также рекомендуют не заливать более дорогой 95-й бензин в автомобили, двигатели которых рассчитаны на использование 92-го.

«Если двигатель рассчитан на езду на 92-м бензине, то он основные параметры свои выдает на 92-м. И заливать в него 95-й или 98-й смысла большого нет», - рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

При это он подчеркнул, что если в рассчитанный на АИ-95 двигатель залить топливо с меньшим октановым числом, то мотор потеряет в мощности, а экономия будет минимальной. Расход может даже вырасти, что сделает бессмысленной небольшую разницу в цене.

Сэкономить поможет и внимательное изучение страхового рынка при покупке ОСАГО. Помимо этого, аккуратный водитель должен будет получить скидку. Есть способы уменьшить траты и на КАСКО - франшизы, страхование определенного пробега.

Также ряд экспертов допускают возможность обслуживания машины у неофициального дилера, что поможет сократить эту часть расходов в несколько раз.

«Огромное число претензий, (на предмет того - прим. ред.), что входит в гарантию, а что  нет. Тенденция ухода автомобилистов к неофициальным дилерам только развивается, обратно не возвращается никто», - сообщил автомобильный эксперт Сергей Бургазлиев.

Кроме того, по мнению специалистов, при ремонте машины можно покупать неоригинальные детали либо заказывать оригинальные  из-за границы - это займет чуть больше времени, но в итоге выйдет дешевле.

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