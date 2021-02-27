В Киеве радикалы забросали петардами офис генпрокурора

Сторонники экс-лидера одесской ячейки запрещенной в РФ организации «Правый сектор»* Сергея Стерненко забросали петардами офис генерального прокурора Украины в Киеве. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, с утра протестующие собрались у офиса президента, затем с горящими файерами и петардами выдвинулись к зданию генпрокуратуры. Митингующие закидали офис петардами.

На этой неделе Сергея Стерненко приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества за похищение человека и разбой.

В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, сопровождающаяся столкновениями с полицией.

* «Правый сектор» - запрещенная в РФ организация.