В стране и мире Композитор Людмила Лядова госпитализирована с коронавирусом Анна Назайкина Как сообщается, легкие 95-летней артистки поражены на 75%. © Фото: kino-teatr.ru Читайте нас на: Народная артистка РСФСР, композитор, пианистка и певица Людмила Лядова была госпитализирована с COVID-19 в Москве. Об этом сообщил ее представитель Виталий Мирошников. Уточняется, что ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. «Людмила Алексеевна Лядова госпитализирована с коронавирусом, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. Легкие поражены на 75%», - рассказал он ТАСС. 95-летняя Людмила Лядова — лауреат международных фестивалей и конкурсов. Самые ее популярные песни - «Старый марш», «Чудо-песенка», «Барабан», «Ай-люли». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика