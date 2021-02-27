Мясников нырнул в сугроб «по приказу»

Врач и популярный российский телеведущий Александр Мясников продемонстрировал, как правильно закаляться при помощи снега. Это произошло в прямом эфире в студии программы, которую ведет Мясников.

«Я обещал показать, что могу не только языком молоть, но и закаляться. Между прочим, это не моя идея. <…> Меня буквально в приказном порядке заставили, сказали: "Мясников, помимо того, что ты говоришь, ты должен сделать". Ну, я привык», - сказал врач в эфире телеканала «Россия 1».

Специально для демонстрации Мясников принес в студию коробку со снегом, разделся по пояс и начал натираться. Медик призвал всех последовать его примеру, так как это доставляет огромное наслаждение.