СМИ: три человека задержаны по делу об избиении музыканта группы «Квартал» Дитковского

Сотрудники полиции задержали трех человек по делу об избиении музыканта Александра Дитковского. Сейчас они доставлены в отдел для дачи показаний.

Инцидент произошел в центре Москвы в четверг, 25 февраля. Неизвестные окружили автомобиль Дитковского и начали требовать деньги, а после отказа напали на него. У музыканта перелом лицевой кости со смещением, ему предстоит операция.

С 2003 года Александр Дитковский является директором группы «Квартал». С 2004 года он сотрудничает с «Машиной времени» в качестве сессионного музыканта.

Расследование начато по фактам преступлений, предусмотренных статьями 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 116 («Побои») УК РФ.