Заработную плату россиян предложили считать по-новому

Зарплаты россиян предложили считать по-новому. Автор инициативы - депутат Государственной думы Андрей Ветлужских. Суть в том, что до сих пор актуальна проблема с данными о заработных платах, при подсчете которых учитываются только статистические данные.

По мнению парламентария, правильнее считать медианную зарплату - она на треть меньше средней арифметической.

«Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода», - сказал Ветлужских в беседе с Ura.ru.

Ранее один из порталов для поиска работы подсчитал самые привлекательные с точки зрения зарплат российские города. Согласно опросу пользователей сервиса, самые обеспеченные сотрудники живут в Москве. Далее следуют Санкт-Петербург и Новосибирск.