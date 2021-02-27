Президент Армении не подписал указ об отставке главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об отставке начальника Главного штаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна, как того требовал премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Проект указа был изучен юристами и экспертами, в результате чего было принято решение, что он противоречит Конституции. Президент Армении, в рамках своих конституционных полномочий, вернул проект указа с возражениями», - сказано в сообщении пресс-служба Саркисяна.

При этом отмечается, что глава государства не защищает какую-либо политическую силу, а его решение продиктовано исключительно общенациональными интересами.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера страны и его кабинета министров. Пашинян в ответ заявил о попытке совершить военный переворот, после чего подал президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Армении Гаспаряна.