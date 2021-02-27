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Как сын стал диктатором: опубликованы уникальные письма отца Гитлера

Анна Назайкина
16:59 27.02.2021
Отмечается, что обнародованные письма дают редкую возможность заглянуть в раннюю семейную жизнь Адольфа Гитлера.
Как сын стал диктатором: опубликованы уникальные письма отца Гитлера
© Фото: k09, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Австрийский историк Роман Сандгрубер выпустил книгу «Отец Гитлера: как сын стал диктатором», основанную на 31 письме, написанном Алоисом Гитлером. Они были адресованы Йозефу Радлеггеру, который продал ему ферму в Австрии в 1895 году. Письма были обнаружены потомком домовладельца на чердаке пять лет назад и сейчас были опубликованы впервые. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечает издание, обнародованные письма дают редкую возможность заглянуть в раннюю семейную жизнь человека, который стал одной из самых известных фигур в истории.

Автор книги заявляет, что Адольф Гитлер и его отец Алоис были поразительно похожи. Так, у них был практически одинаковый почерк.

«Есть почти рабское подражание отцу через сына, от поразительно похожих подписей до общего презрения к школьным знаниям и уверенности самоучки», - пишет Сандгрубер в своей книге.

Книга также рисует картину неустойчивой семейной жизни молодого Гитлера. По словам Сандгрубера, в течение первых 18 лет его жизни у его семьи было 18 разных мест жительства из-за того, что его отец был госслужащим. Сам Алоис описывается, как высокомерный и агрессивный человек, который настаивал на том, чтобы Гитлер пошел на госслужбу.

«Он был ужасно авторитарным отцом, а также бил своего сына», - заявил Сандгрубер. 

Однако, как отмечается в книге, Гитлер воспротивился воли своего отца и дважды подавал документы в Академию изящных искусств в Вене. Обе попытки не увенчались успехом.

«Он хотел быть свободным художником и не идти по стопам отца», - пишет автор.

Александра Федерль-Шмид, рецензировавшая книгу для Süddeutsche Zeitung , отметила важность писем, поскольку ранее почти не было источников об отце Гитлера.

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