Самое кровопролитное сражение: 78 лет назад завершилась Сталинградская битва

Сегодня в России отмечают день победы в Сталинградской битве. Самое кровопролитное сражение в мировой истории завершилось ровно 78 лет назад.

Второго февраля 1943 года капитулировали взятые в кольцо на берегах Волги гитлеровские войска. С этого момента в Великой Отечественной войне наступил коренной перелом.

Бои под Сталинградом унесли жизни сотен тысяч людей. Почтить бессмертные подвиги героев можно, присоединившись к всенародной акции, которую в настоящее время проводит Музей Победы. На сайте опубликовали 78 писем защитников Сталинграда. Все желающие могут записать видеоролик, где читают эти строки, а затем выложить его в социальных сетях - с хештегами #МузейПобеды, #РомашкаПобеды2021 или #СталинградскаяБитва. Начало акции положили знаменитые артисты - члены Общественного совета Музея Победы Владимир Машков и Борис Галкин.

«Я люблю жизнь, но щадить ее не буду. Смерти не испугаюсь. Буду жить, как воин, и умирать, как воин. За такую жизнь как наша и умереть не страшно. Это не смерть, а бессмертие», - видео с этими строками записал и выложил Владимир Машков.

Ранее с годовщиной победы в Сталинградской битве поздравили 109-летнего ветерана сражения. Поздравления последовали лично от командира российской военной базы в Таджикистане полковника Сергея Горячева.