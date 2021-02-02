Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Самое кровопролитное сражение: 78 лет назад завершилась Сталинградская битва

Алена Миронова
07:36 02.02.2021
Второго февраля 1943 года капитулировали взятые в кольцо на берегах Волги гитлеровские войска. С победой советской армии в Сталинградской битве в Великой Отечественной войне наступил коренной перелом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
Читайте нас на:

Сегодня в России отмечают день победы в Сталинградской битве. Самое кровопролитное сражение в мировой истории завершилось ровно 78 лет назад.

Второго февраля 1943 года капитулировали взятые в кольцо на берегах Волги гитлеровские войска. С этого момента в Великой Отечественной войне наступил коренной перелом.

Бои под Сталинградом унесли жизни сотен тысяч людей. Почтить бессмертные подвиги героев можно, присоединившись к всенародной акции, которую в настоящее время проводит Музей Победы. На сайте опубликовали 78 писем защитников Сталинграда. Все желающие могут записать видеоролик, где читают эти строки, а затем выложить его в социальных сетях - с хештегами #МузейПобеды, #РомашкаПобеды2021 или #СталинградскаяБитва. Начало акции положили знаменитые артисты - члены Общественного совета Музея Победы Владимир Машков и Борис Галкин.

«Я люблю жизнь, но щадить ее не буду. Смерти не испугаюсь. Буду жить, как воин, и умирать, как воин. За такую жизнь как наша и умереть не страшно. Это не смерть, а бессмертие», - видео с этими строками записал и выложил Владимир Машков.

Ранее с годовщиной победы в Сталинградской битве поздравили 109-летнего ветерана сражения. Поздравления последовали лично от командира российской военной базы в Таджикистане полковника Сергея Горячева.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:03 В стране и мире
Иммунолог назвал срок отмены масочного режима
06:39 В стране и мире
Главный терапевт Минздрава РФ назвала побочные эффекты вакцины от коронавируса
05:01 Армия
Видео
В технополисе «ЭРА» создадут систему отбора военнослужащих на основе психофизиологических данных
03:56 В стране и мире
Госсекретарь США пообещал Украине экономическую и военную помощь
03:00 Армия
Видео
Поддержка с воздуха: как российские Ми-8 и Ми-35 прикрывают гражданских на трассе М-4 в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
Вспышки и дым: обрыв высоковольтного кабеля на Сахалине попал на видео
Видео
Цифровая гигиена: как не стать жертвой мошенников в Сети
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Врач назвал настоящую причину смерти Юлии Началовой
Названы пять главных ошибок при приготовлении картофеля
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.