Обнаружен неожиданный эффект от употребления яблок

Специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выяснили, каким образом употребление яблок воздействует на развитие памяти у человека. Результат их исследования был опубликован в научном журнале Stem Cell Reports.

Ученые культивировали стволовые клетки из мозга мышей, а затем добавили в них фитонутриенты, которые содержатся в яблоках. Согласно результатам исследования, высокая концентрация питательных веществ в этом фрукте провоцирует нейрогенез – образование новых нейронов.

«Такие фитонутриенты, как ресвератрол и эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), могут оказывать положительное влияние на различные органы, включая мозг», - рассказали специалисты.

Как утверждают ученые, полученный эффект можно сравнить с влиянием на организм физических упражнений, которые также способствуют образованию новых нейронов.