Названа причина взрыва в больнице в Черновцах

Предполагаемой причиной ЧП в больнице украинского города Черновцы стала детонация кислородного баллона. Об этом сообщает издание «Чернiвецький промiнь». Трагедия произошла сегодня днем. Взрыв прогремел на втором этаже пятиэтажного здания госпиталя, в котором проходят лечение инфицированные коронавирусом пациенты. В результате происшествия один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

«Прошу сохранять спокойствие и дать возможность экстренный службе выполнять свою работу. Также просьба к водителям давать возможность беспрепятственного передвижения автомобилей экстренной медицинской помощи», - написал директор Черновицкого областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев на своей странице в Facebook.

Спасатели эвакуировали из здания госпиталя 20 человек, их уже распределили по другим лечебным учреждениям города, сообщает издание. Пожар на месте взрыва оперативно ликвидировали.