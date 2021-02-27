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Спасатели ликвидировали пожар в центре Москвы

Роман Захаров
16:20 27.02.2021
О пострадавших в результате ЧП информации не поступало.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В расположенном в центре Москвы на Пятницкой улице двухэтажном здании произошел пожар. Как сообщает МЧС, огонь распространился на площади 13 квадратных метров по перекрытиям между этажами.

Отмечается, что внутри строения расположены бары и магазины. Всех находившихся внутри людей вывели на улицу. О пострадавших в результате ЧП к настоящему моменту информации не поступало.

В 15:24 мск спасателям удалось локализовать пламя. В 15:41 мск возгорание было ликвидировано.

«Звезда» публикует кадры, снятые на месте инцидента. На записи видно, что к горящему зданию прибыли несколько автомобилей экстренных служб, которые заняли одну полосу проезжей части.

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