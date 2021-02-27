Спасатели ликвидировали пожар в центре Москвы

В расположенном в центре Москвы на Пятницкой улице двухэтажном здании произошел пожар. Как сообщает МЧС, огонь распространился на площади 13 квадратных метров по перекрытиям между этажами.

Отмечается, что внутри строения расположены бары и магазины. Всех находившихся внутри людей вывели на улицу. О пострадавших в результате ЧП к настоящему моменту информации не поступало.

В 15:24 мск спасателям удалось локализовать пламя. В 15:41 мск возгорание было ликвидировано.

«Звезда» публикует кадры, снятые на месте инцидента. На записи видно, что к горящему зданию прибыли несколько автомобилей экстренных служб, которые заняли одну полосу проезжей части.