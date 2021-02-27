Превратности службы: как Вашингтон снова открыл двери армейских казарм для трансгендеров

В конце января этого года новоизбранный президент США Джо Байден одним из первых же указов отменил запрет на службу в американских Вооруженных силах трансгендеров.

Право служить в армии США люди, сменившие пол, получили еще в 2016 году по указу Барака Обамы, однако позже Дональд Трамп, заняв пост президента, отменил данное решение. В указе Трампа объяснялось, что солдатам с диагнозом «гендерная дисфория» требуется особый медицинский уход - лекарства и хирургические вмешательства, что негативно сказывается на обороноспособности страны. Однако, с новым указом Байдена путь для трансгендеров в американскую армию снова открыт.

© https://dod.defense.gov

© https://dod.defense.gov

В распоряжении «Звезды» оказалось методическое пособие Минобороны США, датированное 30 сентября 2016 года и разработанное еще при Бараке Обаме, в котором были описаны практические рекомендации для командиров по общению с подчиненными-трансгендерами.

«Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь нашим трансгендерным военнослужащим в их переходе; помочь командирам в выполнении их обязанностей, а также помочь всем военнослужащим понять новую политику, позволяющую открыто служить трансгендерным военнослужащим. Руководство включает в себя советы, вопросы и ответы, а также сценарии возможных ситуаций», - говорится в описании документа.

Так, в пособии приводятся сценарии возможных ситуаций, которые могут возникнуть с военнослужащими-трансгендерами, а также советы и варианты их решений.

«Лейтенант Марти завершил свой переход и сменил гендерный маркер в досье ВС, где он числится уже не женщиной, а мужчиной. Лейтенанту Марти не делали операцию по смене пола в рамках перехода. Несколько недель назад лейтенант Марти подошел к своему командиру и сказал, что он беременный», - гласит один из примеров.

По мнению составителей пособия, данный сценарий иллюстрирует важность постоянного общения между военнослужащим, командиром и медицинской службой по вопросам индивидуальных медицинских показаний.

«Пришло время очередной тренировки по плаванию. Трансгендерный военнослужащий, завершивший переход от женского пола к мужскому, но не сделавший хирургическую операцию, заявляет, что хотел бы во время тренировки надеть мужские плавки и не надевать верх от купальника или иную одежду сверху», - гласит другой сценарий.

О том, как трансгендеры с новым указом Байдена будут служить в армии США и к чему могут привести подобные реформы, смотрите завтра, 28 февраля, в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда» в 18:00.