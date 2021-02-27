Опубликовано видео с места взрыва в украинских Черновцах, где один человек погиб, еще один пострадал после ЧП в городской больнице №1. Кадры опубликовал один из очевидцев произошедшего. На них видно, как на месте работают представители экстренных служб. Огня и дыма не наблюдается.

«27 февраля в 13:15 в пгт. Черновцы по ул. Героев Майдана, 226 в палате на втором этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы № 1 произошло возгорание кислородной трубы (хлопок)... Вследствие данного события погиб один и пострадал один человек», - говорится в пресс-релизе на сайте МЧС Украины.

Прибывшие на место происшествия спасатели провели эвакуацию пациентов и персонала. Всего на улицу вывели 20 человек. О трагедии стало известно менее часа назад. О взрыве сообщила заместитель главы областной администрации Наталья Гусак.

Подробности произошедшего, как и точное количество пострадавших не известно. На месте работают представители оперативных служб и ведомств. Территория больницы оцеплена.