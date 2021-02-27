В больнице в Черновцах произошел взрыв

В больнице города Черновцы на Украине прогремел взрыв. Об этом сообщает заместитель главы областной администрации Наталья Гусак. По ее данным, в результате ЧП несколько человек пострадали.

«Чрезвычайная ситуация. В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы. Детали позже» - написала Гусак на своей странице в Facebook.

Подробности произошедшего, как и точное количество пострадавших не известно. На месте работают представители оперативных служб и ведомств. Территория больницы оцеплена.