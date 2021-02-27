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В больнице в Черновцах произошел взрыв

Ян Брацкий
15:12 27.02.2021
В результате произошедшего несколько человек пострадали, сейчас их госпитализируют с ожогами и ушибами.
В больнице в Черновцах произошел взрыв
© Фото: MNS.GOV.UA, Facebook
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В больнице города Черновцы на Украине прогремел взрыв. Об этом сообщает заместитель главы областной администрации Наталья Гусак. По ее данным, в результате ЧП несколько человек пострадали.

«Чрезвычайная ситуация. В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы. Детали позже» - написала Гусак на своей странице в Facebook.

Подробности произошедшего, как и точное количество пострадавших не известно. На месте работают представители оперативных служб и ведомств. Территория больницы оцеплена.

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