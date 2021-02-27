«В течение недель, а не месяцев»: США пообещали новые санкции против России

США рассчитывают ввести новые санкции против России в течение нескольких недель. Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

«В течение недель, не месяцев», - уточнила она на брифинге.

По словам Псаки, санкции будут состоять из «нескольких компонентов». Так, их собираются ввести из-за якобы вмешательства РФ в американские выборы и из-за приписываемой России хакерской атаки на министерства и госструктуры США. Еще одна причина - предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане.

В настоящее время, отметила Псаки, администрация продолжает анализ всех этих аспектов.

Ранее российские власти неоднократно отвергали свою причастность к этим событиям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес Москвы русофобией.