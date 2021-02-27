От Антарктики откололась гигантская часть шельфового ледника. Его площадь составляет почти 1300 квадратных километра, что сопоставимо с площадью Лос-Анджелеса.

Крупный разлом, которому ученые дали название «Северная трещина», сняли с воздуха. Впервые расщелина на леднике образовалась в ноябре 2020 года и была небольшой. С каждым днем разлом увеличивался на один километр, пока не произошел раскол.

В ближайшие месяцы, по словам специалистов, отколовшийся айсберг может уйти по течению. Ученые заверяют, событие не связано с климатическими изменениями.