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От Антарктики откололась гигантская часть шельфового ледника

Виктория Ивашечкина
14:19 27.02.2021
Ученые подчеркивают, что это событие не связано с климатическими изменениями.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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От Антарктики откололась гигантская часть шельфового ледника. Его площадь составляет почти 1300 квадратных километра, что сопоставимо с площадью Лос-Анджелеса.

Крупный разлом, которому ученые дали название «Северная трещина», сняли с воздуха. Впервые расщелина на леднике образовалась в ноябре 2020 года и была небольшой. С каждым днем разлом увеличивался на один километр, пока не произошел раскол.

В ближайшие месяцы, по словам специалистов, отколовшийся айсберг может уйти по течению. Ученые заверяют, событие не связано с климатическими изменениями.

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