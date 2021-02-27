В Новой Зеландии закроют крупнейший город из-за одного случая COVID-19

Режим самоизоляции будет введен в Окленде, крупнейшем городе Новой Зеландии, по причине выявления нового случая заражения COVID-19 неизвестного происхождения, сообщает The Guardian. Как уточняется, новые ограничения будут действовать минимум неделю.

Жителям Окленда будет разрешено выходить из дома только на работу или по неотложным делам, например, за продуктами. Въезд и выезд из города ограничат, школы и многие магазины будут закрыты, передает издание.

Новый случай COVID-19 был зарегистрирован 26 февраля. Как сообщается, он не связан с другими заражениями, зафиксированными неделями ранее. Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что имеется повод для беспокойства: инфицированный в течение недели ходил на прием к врачу и занимался в спортзале.

Глава правительства подчеркнула, что власти вправе принимать меры против нарушителей правил. Ранее Окленд уже закрывали в феврале из-за выявления «британского» штамма COVID-19 в одной из семей.