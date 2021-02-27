В стране и мире Николь Кидман ударили по лицу в театре Анна Назайкина Один из зрителей нанес актрисе удар по лицу оперной программкой. © Фото: ImagePress, Agencyface to face, Globallookpress Читайте нас на: Актрису Николь Кидман ударил по лицу мужчина в Сиднейском оперном театре. Об этом сообщил ее муж Кит Урбан британскому изданию Independent. «Мы сидели с мамой Николь и хлопали в ладоши. Это было чертовски великолепное выступление, мы аплодировали...Обернувшись, я увидел несколько стоящих рядом людей и подумал: "Я тоже встаю". И в этот момент мужчина, который стоял позади меня, просто ударил Николь оперной программкой»,- рассказал он. По словам Урбана, причиной того, что зритель ударил Кидман стало возмущение их аплодисментами: по его мнению, в Австралии так не принято. В итоге, между двумя мужчинами началась перепалка и пришлось вызвать полицию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика